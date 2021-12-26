الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 3 مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: عمار دويكات من قلقيلية، ووائل أبو مفرح من بلدة تقوع شرق بيت لحم، وعناد شاويش من طوباس.
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26 كانون أول / ديسمبر 2021 08:22
الضفة المحتلة - الرأي
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 3 مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: عمار دويكات من قلقيلية، ووائل أبو مفرح من بلدة تقوع شرق بيت لحم، وعناد شاويش من طوباس.