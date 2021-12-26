الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 3 مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: عمار دويكات من قلقيلية، ووائل أبو مفرح من بلدة تقوع شرق بيت لحم، وعناد شاويش من طوباس.