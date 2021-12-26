وكالة الرأي الفلسطينية أفضل 7 خضروات لإضافتها إلى نظامك الغذائي هذا الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية 5 حيل لإيقاف الحموضة المعوية وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين وكالة الرأي الفلسطينية ميليتاو الأكثر استعادة للكرات في ريال مدريد بالدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية آرسنال فى ضيافة نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي اليوم وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يصطدم بـ ليستر في مواجهة قوية بالدوري الإنجليزي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء صافية نهارًا وشديدة البرودة ليلًا وكالة الرأي الفلسطينية قسم الصحافة بالإسلامية يُنظم ورشة عمل حول مواجهة التهديدات السيبرانية وكالة الرأي الفلسطينية سرايا القدس تحذر الاحتلال من تجاهل الإفراج عن "أبو هواش"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بالضفة

26 كانون أول / ديسمبر 2021 08:22

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 3 مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: عمار دويكات من قلقيلية، ووائل أبو مفرح من بلدة تقوع شرق بيت لحم، وعناد شاويش من طوباس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قسم الصحافة بالإسلامية يُنظم ورشة عمل حول مواجهة التهديدات السيبرانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟