أفضل 7 خضروات لإضافتها إلى نظامك الغذائي هذا الشتاء

الشتاء هو الوقت المناسب لتخزين ثلاجاتنا بأنواع مختلفة من الخضروات التي تبدو نابضة بالحياة ومغذية للغاية، إن معرفة هذه الخضار وفوائدها الصحية هي الخطوة الأولى نحو البقاء بصحة جيدة طوال أشهر الشتاء عندما نسعى للحصول على طعام مريح ويبطئ التمثيل الغذائي لدينا أيضًا ، نظرًا لأن جائحة الفيروس التاجي لا يزال موجودًا ، فمن الضروري حماية أنفسنا من البرد والإنفلونزا خلال هذه الأشهر وتناول الأطعمة التي تعزز مناعتنا، لذلك ، دعونا نركز على العناصر الغذائية الصحية التي توفرها هذه الخضروات الخضراء الموسمية، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

فوائدها الصحية:



1) السبانخ

هذه الخضار الورقية الخضراء منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالمواد المغذية، أنها تساعد في تعزيز المناعة وتقليل الالتهاب، أنها تدعم عمل الجهاز العصبي ووظيفة المخ ، وخاصة عند كبار السن.



2) البازلاء الخضرا

البازلاء الخضراء هي خضروات متعددة الاستخدامات، يمكن استخدامها في الكاري أو الحساء ، تساعد في إنقاص الوزن عن طريق خفض الشهية بسبب محتواها العالي من البروتين والألياف النباتية.

3) الكرنب

الكرنب مليء بالعناصر الغذائية ويساعد في السيطرة على الالتهاب، يعد الكرنب مصدرًا جيدًا للألياف مع محتوى ضئيل من الدهون ، فهو يساعد في الهضم ويحافظ على صحة القلب وينظم ضغط الدم.

4) البروكلي

نبات آخر صالح للأكل من عائلة الكرنب ، هذه الخضار الخضراء جيدة لخفض مستوى الكوليسترول وتحسين صحة القلب، يحتوي على كمية رائعة من فيتامين K التي يمكن أن تمنع تخثر الدم وتساعد في إصلاح الجروح.

5) أوراق الحلبة

تحتوي أوراق الحلبة على فيتامينات A و C و K والكالسيوم وحمض الفوليك والريبوفلافين والبيريدوكسين ومضادات الأكسدة..

6) نعناع وخيار

هي غنية بالألياف ، وتحافظ على برودة الجسم من الداخل، تستخدم أوراق النعناع لإضافة نكهة إلى أي طبق. الخيار غني بمضادات الأكسدة.

7) كرنب بروكسل

غنية بالعناصر الغذائية والألياف ومضادات الأكسدة ، وهي تنتمي إلى نفس عائلة الكرنب والقرنبيط والبروكلي، إنها مليئة بالعناصر الغذائية مثل البروتينات والفيتامينات C و K. محتواها المنخفض من الكربوهيدرات يجعلها مناسبة لمرضى السكر.