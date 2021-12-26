10 طرق لأخذ لقطات الشاشة على الكمبيوتر المحمول و الشخصى

من المحتمل أن تكون لقطة الشاشة واحدة من أكثر الأدوات سهولة التى يمكن للمرء استخدامها على كل من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، فى حين أنه من السهل التقاط صورة للشاشة على هاتفك، فقد تتساءل عن كيفية تسهيل الأمر على جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول.

لقد قمنا بإدراج بضع خطوات سهلة لالتقاط لقطة شاشة على جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول لكل من أنظمة Windows و macOS .

التقط لقطة شاشة على macOS

باستخدامCommand + Shift + 6 .

يمكنك التقاط لقطات شاشة على جهاز MacBook أو iMac ببضع خطوات سهلة.

يمكنك استخدام مفاتيح Command + Shift + 6 لجهاز MacBook الذى يحتوى على Touch Bar .

هذه هى الخطوة الوحيدة التى تتيح لك التقاط لقطة شاشة لشريط Touch Bar على جهاز MacBook الخاص بك.

سيتم حفظ الصورة على سطح المكتب بشكل افتراضي.

يمكنك تغييره عن طريق تحديد Command + Shift + 5 ثم خيارات ثم حدد الموقع الذى تريد حفظ الصورة فيه.

سيتم حفظ جميع لقطات الشاشة الخاصة بك هنا فى المستقبل.

التقط لقطة شاشة على macOS

باستخدام Command + Shift + 5

يعد الضغط على Command و Shift و 5 مفاتيح معًا طريقة أخرى لالتقاط لقطة شاشة على نظام macOS الخاص بك.

باستخدامها يمكنك ضبط المربع على شاشتك واستكشاف العديد من الخيارات.

بمجرد حصولك على الأبعاد الصحيحة ما عليك سوى الضغط على إدخال لحفظ الصورة.

يمكنك أيضًا تحديد أزرار "التقاط جزء محدد" أو "التقاط شاشة كاملة" أو "التقاط نافذة محددة".

بالإضافة إلى ذلك لديك خيار تسجيل الفيديو باستخدام الزرين الموجودين على اللوحة.

يتيح لك ذلك تسجيل الشاشة بأكملها أو جزء منها يمكنك الاختيار من قائمة الخيارات.

تتيح لك قائمة الخيارات أيضًا استكشاف ميزات مثل المؤقت ولقطات الشاشة وغيرها.

التقط لقطة شاشة على macOS

باستخدام Command + Shift + 3

ربما تكون هذه هى أسهل طريقة لالتقاط لقطة شاشة على نظام MacBook أو iMac اضغط على أزرار Command + Shift + 3 معًا لالتقاط الشاشة بأكملها وسيتم حفظ الصورة على سطح المكتب ، والتى يمكنك تغييرها باستخدام مفاتيح Command + Shift + 5 التقط لقطة شاشة على macOS باستخدام Command + Shift + 4 ، يمكن لمستخدمى MacBook و iMac أيضًا تجربة أزرار Command + Shift + 4 لالتقاط جزء معين من الشاشة عن طريق سحب المؤشر.

يمكنك أيضًا الضغط على شريط المسافة وتحريره لتغيير مؤشر السحب إلى أيقونة الكاميرا.

يمكنك نقل هذا الرمز إلى علامة التبويب التى تريد التقاطها ثم النقر فوقه أو الضغط على إدخال.

وفى خيار متقدم يمكنك الضغط مع الاستمرار على شريط المسافة لقفل شكل وحجم المنطقة المحددة.

يمكنك أيضًا تحريكه فى أى مكان على الشاشة لالتقاط جزء آخر من شاشتك.

التقط لقطة شاشة باستخدام مفتاح PrtScn

زر PrtScn هو متوفر على جميع أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة التى تعمل بنظام Windows ، والموجودة بشكل عام فى الزاوية العلوية اليمنى من لوحة المفاتيح.

قد تتطلب بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة مساعدة إضافية من Fn أو مفتاح الوظيفة لاستخدام مفتاح PrtScn.

عند تحديد هذا الأمر يمكنك التقاط لقطة للشاشة بأكملها.

بعد ذلك تحتاج إلى فتح الرسام ولصق (Crtl + V) لقطة الشاشة وحفظها فى المجلد الذى تريده.

التقط لقطة شاشة باستخدام مفاتيح Alt + PrtScn بدلاً من ذلك، حيث يمكن استخدام مفتاحى Alt و PrtScn معًا لالتقاط لقطة شاشة على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصى الذى يعمل بنظام Windows.

لاحظ أن هذا الخيار لا يأخذ سوى لقطة شاشة للنافذة النشطة فقط. مرة أخرى ستحتاج إلى لصق هذا فى تطبيق الرسم لحفظه كملف JPEG أو PNG.

Sniping Tool

تتوفر أداة Sniping Tool على جميع أجهزة ويندوز، وهى واحدة من أسهل الطرق لالتقاط لقطة شاشة.

يمكنك العثور على أداة القطع فى قائمة ابدأ.

إذا كنت بحاجة إلى التقاط الكثير من لقطات الشاشة، فيمكنك حفظ تطبيق Sniping Tool على شريط المهام لسهولة الوصول إليه.

واحدة من أفضل ميزات أداة القصاصة هى خياراتها المتعددة والتى تشمل خيارات جديدة، ووضع، وتأخير، وإلغاء، وخيارات أخرى.

سيتيح لك الزر الجديد لقطة شاشة على جهازك بنمط حر وبدون أى شكل أو قياس محدد مسبقًا.

يمكنك سحب مؤشر الماوس لتحديد أى جزء من الشاشة ترغب فى التقاطه.

يأتى بعد ذلك الوضع الذى يسمح لك بالاختيار من شكل معين مثل لقطة شاشة كاملة أو لقطة مستطيلة.

يتيح لك الزر Delay الموجود فى أداة القطع التقاط لقطة شاشة بعد بضع ثوانٍ ويعمل مثل جهاز ضبط الوقت وهو مفيد جدًا إذا كنت بحاجة إلى التقاط شيء من مقطع فيديو، على سبيل المثال.

كذلك فإن زر إلغاء كما يوحى الاسم سيغلق العملية بأكملها.

يمكنك استكشاف زر الخيارات للحصول على وظائف إضافية للاختيار من بينها.

التقط لقطة شاشة باستخدام PrtScn + Windows Keys حيث يرد البعض إنجاز الأشياء بسرعة وفى الوقت الحالى عند التقاط لقطة شاشة بالخطوات المذكورة، ستحتاج إلى حفظها عبر تطبيق الرسام (باستثناء أداة القطع).

من ناحية أخرى يمكنك استخدام مفاتيح Windows و PrtScn معًا لحفظها مباشرة كملف صورة، ثم سيتم حفظ الصورة فى مجلد الصور.

التقط لقطة شاشة أثناء اللعب

هذه أداة مفيدة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة التى تعمل بنظام Windows وتجعلها أكثر سهولة عندما تكون فى جلسات ألعاب مكثفة.

ما عليك سوى الضغط على زر Windows وزر G للحصول على غطاء الكمبيوتر المحمول.

بعد ذلك اضغط على مفاتيح Windows + Alt + PrtScn معًا والتى ستلتقط لقطة الشاشة.

لاحظ أنه سيتم حفظ هذا فى مجلد الالتقاط أسفل مقاطع الفيديو.

إذا كنت تلعب عبر Steam فيمكنك ببساطة الضغط على الزر F11 ثم الوصول إليه من مجلد Steam.

التقط لقطة شاشة باستخدام Windows + Shift + S Keys

هناك طريقة أخرى لالتقاط لقطة شاشة على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصى الذى يعمل بنظام Windows

يمكنك الضغط على مفتاحى Windows + Shift + S معًا، مما يؤدى إلى تعتيم شاشة الخلفية ويسمح لك بسحب المؤشر لالتقاط لقطة شاشة.

يمكنك سحب المنطقة أو الشاشة التى تريد التقاطها، والتى سيتم حفظها فى الحافظة.

افتح تطبيق الرسام والصقه لإكمال صورة لقطة الشاشة.

الخطوات المذكورة هى بعض من أسهل الخطوات لالتقاط لقطات شاشة على جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول، سواء كان يعمل على نظام التشغيل macOS أو Windows.