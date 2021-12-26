كيف تحافظ على اسمك غير مرئى فى ملف تعريف واتساب

تختبر واتساب خدمة المراسلة الفورية المملوكة لشركة Meta، عددًا من الميزات الجديدة وغالبًا ما يتم تحديث تطبيق المراسلة عبر الأنظمة الأساسية لتحسين تجربة المستخدم، من بينها الحفاظ على اسمك غير مرئى وهو أحد الخيارات الفردية التي ربما فاتتك، على الرغم من أنه لا يمكنك تخطي خطوة إضافة اسمك، حيث يمكنك استخدام هذه الطريقة لإخفائه أو تركه فارغًا لأسباب تتعلق بالخصوصية.

حاليا يمكنك استخدام طريقة بسيطة لإخفاء اسمك أو تركه فارغًا للحفاظ على عدم الكشف عن هويتك، حيث لا يمكنك الآن إرسال نص غير مرئي فحسب، بل يمكنك أيضًا إخفاء اسمك فيه لتأمين هويتك.

خطوات لجعل اسمك غير مرئى على WhatsApp

الخطوة 1: افتح تطبيق واتساب على هاتفك وعلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الخطوة 2: حرك المؤشر لأعلى ثم انسخ رمزى ⇨ ຸ.

الخطوة 3: حدد خيار الإعدادات.

الخطوة 4: انقر فوق رمز القلم الرصاص بجوار اسم WhatsApp الحالى الخاص بك. الخطوة 5 - الصق الأحرف التى نسختها بالفعل.

الخطوة 6- لتعديل اسمك، احذف علامة السهم (⇨) واترك الرمز الآخر (ຸ) ثم انقر فوق الزر "موافق".

بعد ذلك سيختفى اسم Whatsapp الخاص بك.

يمكنك أيضًا تجربة طريقة أخرى لإخفاء هويتك.

وإليك كيفية القيام بذلك:

الخطوة 1: انسخ () والصقه في WhatsApp.

الخطوة 2: افتح ملف التعريف الخاص بك في الإعدادات وقم بإزالة اسمك.

الخطوة 3: الصق هذا () واحفظه.

عندما ينقر أصدقاؤك على ملف التعريف الخاص بك سيرون منطقة فارغة.

وإذا كنت عضوًا في مجموعة WhatsApp فلن يظهر اسمك ما لم تتم إضافتك كجهة اتصال.

نظرًا لأن WhatsApp يستغرق بعض الوقت للتحديث، فلن ترى الاسم الذى تم تغييره لفترة من الوقت.

يستخدم أكثر من 5 مليارات شخص تطبيقات المراسلة الفورية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف WhatsApp وظيفة العرض مرة واحدة والتي تتيح للمستخدمين نقل المعلومات التي لا يمكن فتحها إلا مرة واحدة.

يتم حذف الصور ومقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها مع هذه الميزة على الفور بعد أن يراها المستلم مرة واحدة.

كما لا يتم حفظها في الصور أو المعرض الخاص بهاتف المستلم.

ومع ذلك يمكن للمرء التقاط لقطة شاشة أو التقاط صورة لها على هاتف مختلف.