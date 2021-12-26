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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

26 كانون أول / ديسمبر 2021 08:52

غزة - الرأي

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الأحد، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.16 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 4.45 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 3.58 شيقل.

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