أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الأحد، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.16 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.45 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 3.58 شيقل.
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26 كانون أول / ديسمبر 2021 08:52
غزة - الرأي
جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الأحد، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.16 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.45 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 3.58 شيقل.
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