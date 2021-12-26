أسعار صرف العملات مقابل الشيقل

غزة - الرأي

جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الأحد، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.16 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 4.45 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 3.58 شيقل.