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ومستوطنون يقتحمون باحاته

شرطة الاحتلال تعتقل 3 من موظفي الأوقاف بالأقصى

26 كانون أول / ديسمبر 2021 08:57

القدس المحتلة - الرأي

 اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة موظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية، أثناء عملهم في المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين لباحاته. 

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن شرطة الاحتلال اعتدت على أحد حراس مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى وفرضت حصاراً على جميع أبوابه، وهددت باقتحام المصلى لاعتقال الحارس، بعد أن استدعت مزيدًا من عناصرها.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال حارس المسجد الأقصى لؤي أبو السعد بعد محاصرته داخل قبة الصخرة واقتادته للتحقيق في أحد مراكزها في القدس.

وأعقب ذلك اعتقال حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني وموظف الأوقاف رائد زغير أثناء عملهما في المسجد.

كما اقتحمت قوات من شرطة الاحتلال ومخابراته منزل نائب مدير عام مديرية الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات في جبل المكبر جنوب شرق القدس وعاثت فيه خرابًا، قبل أن تترك له استدعاء للتحقيق معه.

وكان بكيرات اعتُقل مؤخرًا قرب باب الأسباط، وتم الإفراج عنه شرط إبعاده عن المسجد الأقصى المبارك والضفة الغربية.

وتزامن ذلك مع اقتحام مجموعات من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى من باب المغاربة وأدائهم طقوسًا تلمودية وتنفيذهم جولات استفزازية في باحاته وساحاته تحت حماية شرطة الاحتلال.

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