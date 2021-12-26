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مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال أحد الحراس

26 كانون أول / ديسمبر 2021 09:00

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما قامت قوات من شرطة الاحتلال باعتقال أحد حراس المسجد.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة من قوات وشرطة الاحتلال، وقاموا بجولات استفزازية في الباحات.

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم والحراس الذين منعوا المستوطنين من التجول بحرية في الباحات.

وفي سياق متصل اعتقلت شرطة الاحتلال حارس المسجد الأقصى لؤي أبو السعيد بعد محاصرة مصلى قبة الصخرة.

ويقتحم المستوطنون باحات الأٌقصى بشكل شبه يومي بهدف فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني على المسجد وتهويد المدينة المقدسة.

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