"واعد": الأسير المبحوح معزول إنفراديًا في ظروف مأساوية

غزة - الرأي

قالت جمعية واعد للأسرى، إن الأسير يوسف طلعت المبحوح من قطاع غزة معزول إنفرادياً في ظروف مأساوية في عزل سجن "أوهليكدار" ببئر السبع.

وأضافت الجمعية في بيان وصل "الرأي" اليوم الأحد، أن الأسير المبحوح يعاني من عدة كسور في يده وقدمه وصدره وفكه الأيمن ولم يتم عرضه مطلقاً على أي طبيب.

وكان الأسير المبحوح من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، قد أقدم على طعن سجان إسرائيلي في سجن "نفحة" الاثنين الماضي، وأصابه بجراح ردا على جريمة اعتداء إدارة سجون الاحتلال على الأسيرات داخل السجون.

وناشدت المؤسسات الدولية والإنسانية بضرورة التدخل العاجل وإرسال وفد لمعاينة أسرى سجن "نفحة" بشكل عام، والأسير يوسف المبحوح بشكل خاص، محذرةً من استمرار التكتم الإعلامي الذي تفرضه إدارة السجون على أوضاع الأسرى والأسيرات.

وتعرضت الأسيرات في سجن الدامون للاعتداء بالضرب والسحل قبل عدة أيام، حيث أغمى على إحداهن بسبب الضرب الوحشي، كما نزع جنود الاحتلال الحجاب عن عدد من الأسيرات أثناء الاعتداء عليهنّ من قبل قوات القمع وسحلهنّ من الرقبة.