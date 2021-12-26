حكومة الاحتلال تصادق اليوم على خطة كبيرة للاستيطان في الجولان

القدس المحتلة - الرأي:

تصادق حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، على خطة كبيرة للاستيطان في الجولان المحتل، قد تصل تكلفتها لمليار شيكل، وذلك لمضاعفة الاستيطان بالجولان ولجذب اليهود للسكن بالمستوطنات.

وذكرت صحيفة "يسرائيل" أن الخطة الاستيطانية تشمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء أحياء استيطانية جديدة، وتوفير 2000 وظيفة، وتحويل مرتفعات الجولان لمركز لتقنيات الطاقة المتجددة في "إسرائيل".

ووفقا للخطة، سيتم تخصيص مبلغ 576 مليون شيكل للتخطيط والإسكان، في حين سيتم المصادقة على بناء 3300 وحدة استيطانية في "كتسرين"، كبرى المستوطنات القائمة بالجولان، إلى جانب بناء 4 آلاف وحدة جديدة في "المجلس الإقليمي الاستيطاني الجولان".

وتهدف الخطة الاستيطانية والاستثمارات لجذب اليهود للاستيطان بالجولان، "أسيف" و"متار"، عبر تخصيص حوافز اقتصادية لتطوير تلك المناطق، وجذب نحو 23 ألف يهودي للسكن فيها، وبناء مستوطنتين جديدتين.