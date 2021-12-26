وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2149) الاحد 26/12/2021 وكالة الرأي الفلسطينية "واعد": الأسير المبحوح معزول إنفراديًا في ظروف مأساوية وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال أحد الحراس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل أحد حراسه وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحافظ على اسمك غير مرئى فى ملف تعريف واتساب وكالة الرأي الفلسطينية ابتكار مطعمًا آليًا يصنع بيتزا كل 45 ثانية وكالة الرأي الفلسطينية 10 طرق لأخذ لقطات الشاشة على الكمبيوتر المحمول و الشخصى وكالة الرأي الفلسطينية 15 نصيحة لتقليل أعراض متلازمة جفاف العين
أخبار » الأخبار العبرية

حكومة الاحتلال تصادق اليوم على خطة كبيرة للاستيطان في الجولان

26 كانون أول / ديسمبر 2021 09:18

القدس المحتلة - الرأي:

تصادق حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، على خطة كبيرة للاستيطان في الجولان المحتل، قد تصل تكلفتها لمليار شيكل، وذلك لمضاعفة الاستيطان بالجولان ولجذب اليهود للسكن بالمستوطنات.

 وذكرت صحيفة "يسرائيل" أن الخطة الاستيطانية تشمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء أحياء استيطانية جديدة، وتوفير 2000 وظيفة، وتحويل مرتفعات الجولان لمركز لتقنيات الطاقة المتجددة في "إسرائيل".

ووفقا للخطة، سيتم تخصيص مبلغ 576 مليون شيكل للتخطيط والإسكان، في حين سيتم المصادقة على بناء 3300 وحدة استيطانية في "كتسرين"، كبرى المستوطنات القائمة بالجولان، إلى جانب بناء 4 آلاف وحدة جديدة في "المجلس الإقليمي الاستيطاني الجولان".

وتهدف الخطة الاستيطانية والاستثمارات لجذب اليهود للاستيطان بالجولان، "أسيف" و"متار"، عبر تخصيص حوافز اقتصادية لتطوير تلك المناطق، وجذب نحو 23 ألف يهودي للسكن فيها، وبناء مستوطنتين جديدتين.

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قسم الصحافة بالإسلامية يُنظم ورشة عمل حول مواجهة التهديدات السيبرانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟