"الصحة" تعلن اليوم آخر مستجدات الحالة الوبائية في غزة

غزة - الرأي

تعقد وزارة الصحة في غزة، مؤتمراً صحفيًا مهمًا ظهر اليوم الأحد، للإعلان عن آخر تطورات ومستجدات الحالة الوبائية في القطاع.

وقالت الوزارة، إنه سيتم عقد المؤتمر الساعة الثانية عشر ظهرا في قاعة تنمية القوى البشرية قرب البوابة الغربية لمجمع الشفاء الطبي.

وكانت الوزارة قد حذرت خلال مؤتمر صحفي الأحد الماضي، من أن قطاع غزة على أعتاب الدخول في موجة رابعة سريعة الانتشار من فيروس كورونا بعد تسجيل زيادة طفيفة في عدد الحالات المسجلة خلال الأيام الماضية.

وأكدت أن هناك خشية من وصول متحور "أوميكرون" إلى قطاع غزة، وقدرته الهائلة على سرعة الانتشار في ظل العزوف المتواصل من قبل المواطنين عن التطعيم.