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لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية

الغرفة المشتركة تعلن انطلاق تدريبات "الركن الشديد 2"

26 كانون أول / ديسمبر 2021 09:42

غزة - الرأي:

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، عن انطلاق فعاليات التدريب المشترك "الركن الشديد 2" ، والتي تستمر لعدة أيام في مواقع وميادين التدريب بمشاركة كافة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وذكرت الغرفة المشتركة في بيان وصل "الرأي" اليوم الأحد، أن التدريب المشترك سيشهد العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية، لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.

وبينت أن التدريبات ستختتم بمناورة "الركن الشديد 2" العسكرية المشتركة، والتي تهدف لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لفصائل المقاومة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات.

يشار إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، نفذت نهاية العام الماضي مناورة "الركن الشديد 1" بمشاركة 14 فصيلاً عسكرياً.

 

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