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كشف ملامح الاعتداء على أسرى قسم 12 بـ "نفحة"

26 كانون أول / ديسمبر 2021 09:51

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

كشف مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري، ملامح اعتداء وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال على أسرى قسم 12 في سجن "نفحة" مساء الإثنين الماضي. 

وأضاف الفاخوري في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن ملامح جريمة الاعتداء على أسرى قسم 12 في سجن "نفحة" مساء الإثنين الماضي بدأت تتكشف في ظل حالة توتر سائدة في السجون حتى هذه اللحظة.

وذكر أن إصابات عديدة وقعت في صفوف أسرى قسم 12، تنوعت ما بين شج في الرأس، وكسر في الأنف، وكسور في الأضلاع، ولم يقدم لهم العلاج اللازم حتى اللحظة

وبين الفاخوري، أنه عرف من بين المصابين في صفوف الأسرى: خالد أبو جودة ولديه إصابة في العين اليمنى، والأسير زياد عواد تعرض لإصابات في الوجه إثر إطلاق الكلاب البوليسية عليه، والأسير إيهاب سعد تعرض لكسر في الأنف، والأسير جهاد جرار تعرض لكسر في أحد الأضلاع، والأسير فادي أبو السبح تعرض لكسر في الأنف وانزلاق وكسر في البلاتين وهو بحاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة، والأسير عبيدة البرغوثي لديه كسر في صابونة الركبة وبحاجة إلى علاج بشكل فوري

وشدد على أن الاعتداء على الأسرى تم بالسحل والضرب وإطلاق الكلاب البوليسية والالقاء من على مصطبة الدرج وأيدي الأسرى مكبلة إلى الخلف.

وأكد الفاخوري، أن إدارة سجون الاحتلال تعمدت الاستفراد بالأسرى بعيداً عن كاميرات المراقبة لإخفاء حجم الجريمة ولمنع تسريب الصورة الإجرامية لعملية القمع.

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