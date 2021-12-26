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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

مقبلون على موجة رابعة قد تكون عنيفة

الصحة تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في غزة

26 كانون أول / ديسمبر 2021 12:18

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة، عن دخول متحور "أوميكرون" إلى قطاع غزة بعد تسجيل إصابة مؤكدة لحالة مقيمة داخل القطاع.

وقالت الوزارة خلال مؤتمر صحفي حول آخر مستجدات الحالة الوبائية، ظهر الأحد، إن تسجيل الإصابة ال أولى بالمتحور الجديد يؤكد أن السلالة منتشرة وموجودة في المجتمع.

وأضافت: "مقبلون على أيام عصيبة ودخول للموجة الرابعة والتي قد تكون عنيفة، ومتوقع أن يكون هناك انتشار هائل وسريع لسلالة أوميكرون".

وأشارت الوزارة إلى أن قدرة أوميكرون على الانتشار الهائل سيحدث إصابات هائلة، مؤكدةً على ضرورة تكاثف كل الجهود حتى نخرج من الموجة الجديدة لكورونا بأقل الخسائر.

وذكرت أنها تعمل على تجهيز المختبر لاستيعاب أكبر عدد من الاختبارات لفحص كورونا، وتعزيز مراكز الفرز التنفسي ورفدها بأعداد من الكوادر الصحية.

وبينت الوزارة أنها تسعى إلى توريد أجهزة طيبة إلى أقسام العناية المركزة، في ظل تصاعد المنحنى الوبائي ومع ظهور أوميكرون.

وأكدت أنه تواجه معيقات في تعظيم جهوزيتها لسلالة أوميكرون بسبب الحصار وتهالك القطاع الصحي والمضايقات الإضافية من جانب الاحتلال.

وقالت الوزارة: "إن فائدة لقاحات كورونا واضحة جدًا، وأثبتت أنها تستطيع منع ظهور الأعراض الشديدة في حال عدم منعها الإصابة من الفيروس".

ودعت المواطنين إلى التوجه لمراكز التطعيم وأخذ لقاح كورونا لزيادة المناعة المجتمعية.

بدورها، أفادت وزارة التربية والتعليم، بأنه تم تطعيم الطلبة في المرحلة الثانوية، مؤكدةً أنها ستعمل على رفع النسبة.

وقالت الوزارة خلال المؤتمر: "نعلم جميع أولياء أمور الطلبة من الصفوف السابع والثامن والتاسع بأنه سيتم تطعيم أبنائهم في مدارسنا ومن لديه اعتراض ليكتب ذلك في النموذج المرفق إليه ويوثق الاعتراض في المدرسة".

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