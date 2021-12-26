محكمة الاحتلال تدين الأسير محمد ريشة بنفيذ عملية طعن

القدس المحتلة - الرأي:

أدانت محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية في اللد اليوم، الأحد، الأسير محمد ريشة (21 عاما) بتهمة محاولة القتل، في أعقاب عملية طعن في مدينة كفار سابا، في 28 نيسان/أبريل العام الماضي.

وبحسب قرار المحكمة، فإن ريشة أدين بمحاولة القتل وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة لائحة اتهام معدلة ضد ريشة "اعترف وأدين في إطارها بلائحة الاتهام المعدلة".

كما أدين ريشة بالدخول إلى "إسرائيل" بشكل غير قانوني، كونه لم يكن يحمل حينها تصريحا بالدخول.

وجاء في لاحة الاتهام أن "المتهم قرر أنه يريد أن يكون "شهيداً" بواسطة تنفيذ عملية طعن في قلب "إسرائيل"، ومن أجل ذلك، تزود المتهم بسكين، وخرج من بيته في طولكرم ودخل إلى الأراضي المحتلة.

وتابعت لائحة الاتهام أنه في يوم 28 نيسان/أبريل 2020، وصل ريشة إلى محطة حافلات قريبة من المجمع التجاري G في كفار سابا، أجرى محادثة قصيرة مع امرأة تواجدت حينها في المحطة، وبعد أن تأكد أنها إسرائيلية ويهودية هاجمها وطعنها مرات عديدة. واستمر المتهم بطعنها بعد أن انكسرت يد السكين أيضا.

وأضافت لائحة الاتهام أن "المرأة هربت فيما طاردها ولم يتوقف، سوى بعد حضور شخص إلى المكان واستل سلاحه وأطلق النار عليه".