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الاحتلال يستدعي الأسير المحرر كايد الفسفوس وشقيقيه

26 كانون أول / ديسمبر 2021 03:19

والدة الأسير الفسفوس
والدة الأسير الفسفوس

فلسطين المحتلة - الرأي

استدعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، الأسير المحرر كايد الفسفوس، وشقيقه؛ لمراجعة مخابراتها من أجل التحقيق.

وقال شقيق "الفسفوس": "إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلته فجرا في بلدة دورا، وسلّمت أشقاءه الأسيرين المحررين كايد وأكرم، وأخاهما حسن، بلاغات لمراجعة مخابراتها في مركز تحقيق "عصيون".

وكانت قوات الاحتلال، قد أفرجت عن الأسير كايد (32عاماً)، في الرابع عشر من الشهر الجاري، بعد تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 131 يوما، رفضاً لاعتقاله الإداري.

كما أن شقيقه أكرم أسير محرر أفرج عنه قبل عشرة أيام، بعد اعتقاله إداريا.

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