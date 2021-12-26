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الاحتلال يعتقل حراس من الأقصى وسط اقتحامات للمستوطنين

26 كانون أول / ديسمبر 2021 03:59

جانب من اقتحامات المستوطنين للأقصى
جانب من اقتحامات المستوطنين للأقصى

فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة من حراس المسجد الأقصى خلال عملهم داخله، فيما داهمت منزل نائب مدير عام مديرية الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات، تزامنًا مع اقتحامات متواصلة منذ الصباح من قبل مجموعات المستوطنين لباحات المسجد.

ونشرت صفحات مقدسية أن شرطة الاحتلال حاصرت صباحًا مصلى قبة الصخرة قبل أن تعتقل حارس المسجد لؤي أبو السعد، وتعتقل لاحقًا الحارس خليل الترهوني، وموظف مديرية الأوقاف رائد زغير من داخل المسجد الأقصى.

فيما اقتحمت قوة أخرى من الشرطة الإسرائيلية برفقة عناصر من المخابرات، في حي صور باهر جنوب شرق القدس منزل الشيخ ناجح بكيرات منزل نائب مدير عام الأوقاف، وعاثت فيه خرابًا، قبل أن تسلم عائلته بلاغ استدعاء للتحقيق.

وتزامن ذلك مع اقتحام 119 مستوطنًا على الأقل باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، فيما أدى المستوطنون طقوس توراتية.

وفي سياق الاعتداءات المتكررة بالمدينة المقدسة، اقتحمت قوات الاحتلال فجرًا منزل عائلة الباسطي في باب حطة وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته.

فيما أغلقت قوات إسرائيلية مداخل بلدة حزما، وانتشرت بكثافة عند الشارع الرئيس للبلدة، قبل أن تنصب حاجزًا في المكان.

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