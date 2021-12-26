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قطر توقع مذكرة تفاهم لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز

26 كانون أول / ديسمبر 2021 06:10

محطة توليد الكهرباء
محطة توليد الكهرباء

غزة – الرأي:

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، أن اللجنة وقعت مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء، اليوم الأحد.

وأوضح السفير العمادي أن مذكرة التفاهم وقّعها مع سلطة الطاقة، وأ. وليد سليمان ممثلاً عن شركة غزة لتوليد الكهرباء.

وأشار إلى أن المذكرة تتضمن الاتفاق على آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

وقال: "بموجب مذكرة التفاهم فإن اللجنة القطرية ستقوم بتمويل انشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى حدود قطاع غزة بتكلفة تقدر بنحو 60 مليون دولار أمريكي".

وبيّن السفير العمادي أنه من المقرر أن تقوم شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة الفلسطينية بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز كبديل عن الوقود السائل.

وأكد أنه بموجب الاتفاقية ستقوم سلطة الطاقة وشركة توليد الكهرباء بزيادة قدرة إنتاج محطة التوليد لتصل إلى 500 ميغا وات كحد أدنى، لتلائم احتياج سكان قطاع غزة المستقبلي من الكهرباء.

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