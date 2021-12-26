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هنية: نتابع ما يجري مع الأسرى ونحمل الاحتلال المسؤولية

26 كانون أول / ديسمبر 2021 07:10

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

غزة – الرأي:

أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن قيادة حماس وكتائب القسام تتابعان ما يجري مع الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال.

وحمل هنية خلال اتصال هاتفي مع المحرر أحمد القدرة من خانيونس اليوم الأحد، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والأسيرات.

وشدّد على أهمية تضافر كل الجهود الوطنية والدولية لنصرة قضية الأسرى والأسيرات، مؤكدًا بالقول "حريتكم أمانة في أعناقنا".

وهنّأ هنية المحرر القدرة من خانيونس جنوب قطاع غزة بالإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام 19 عامًا.

وقال "إنّ هذه السنوات هي شرف لك، وهي امتداد لمشوارك الجهادي الطويل الذي بدأته في صفوف الجهاد والمقاومة مع كتائب القسام".

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