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انتبه!.. مخاطر ارتداء الجوارب أثناء النوم في الشتاء!

27 كانون أول / ديسمبر 2021 08:27

انتبه!.. مخاطر ارتداء الجوارب أثناء النوم في الشتاء!
انتبه!.. مخاطر ارتداء الجوارب أثناء النوم في الشتاء!

قد يبدو من الغريب أن النوم مع ارتداء الجوارب قد يساعد على النوم بشكل أسرع، وذلك لأن تنظيم درجة الحرارة جزء ضروري من دورة النوم.

يعاني معظم الناس من صعوبة في النوم من وقت لآخر، و إحدى الحيل التي ربما لم يجربوها هي النوم مع ارتداء الجوارب.

قد يبدو أن ارتداء الجوارب في السرير يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة القدمين.

ولكن ، في الواقع ، قد تساعد هذه العادة في تنظيم درجة حرارة الجسم الداخلية.

أفادت دراسة من عام 2007 أن البالغين الذين ارتدوا جوارب عادية أو ساخنة في السرير يجب أن يناموا أسرع، هذا بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية أثناء الليل ، لتصل إلى أدنى درجة حرارة في حوالي الساعة 4 صباحًا. يبلغ متوسط ​​درجة حرارة الجسم 98.6 درجة فهرنهايت (درجة فهرنهايت) ، لكن هذا يختلف من 1 إلى 2 درجة على مدار 24 ساعة.

يؤدي تدفئة القدمين واليدين إلى تمدد الأوعية الدموية ، وهي استجابة تسمى توسع الأوعية.

يطلق هذا الحرارة عبر الجلد ويساعد على خفض درجة حرارة الجسم الأساسية. وهذا بدوره يرسل رسالة إلى المخ مفادها أن الوقت قد حان للنوم.

يمكن أن يؤدي ارتداء الجوارب المصنوعة من النايلون وغيره من المواد غير اللطيفة على الجلد إلى التهابات الجلد. من الأفضل اختيار الجوارب القطنية.

يمكن أن يؤدي ارتداء الجوارب أثناء النوم إلى ارتفاع درجة الحرارة. خاصة إذا كنت ترتدي جوارب مصنوعة من قماش غير قابل للتنفس ، فقد ترفع درجة حرارة جسمك حتى عندما لا تكون نائمًا.

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