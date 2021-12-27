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علماء يعثرون على بكتيريا تأكل النفط وتحوّله إلى غاز طبيعي

27 كانون أول / ديسمبر 2021 08:38

علماء يعثرون على بكتيريا تأكل النفط وتحوّله إلى غاز طبيعي
علماء يعثرون على بكتيريا تأكل النفط وتحوّله إلى غاز طبيعي

عثر علماء الأحياء في حقل نفط صيني على بكتيريا فريدة يمكنها ابتلاع النفط الثقيل وتحويله إلى غاز الميثان وغيره من مكوّنات الغاز الطبيعي.

وقد نشرت مجلة Nature نتائج الدراسة التي أجراها العلماء.

وقد حقق الاكتشاف الفريد، رافائيل لاسو بيريز، من معهد "ماكس بلانك" لعلم الأحياء الدقيقة البحرية وزملاؤه وذلك من خلال دراسة عينات من النفط  الثقيل أخذت من حقل للنفط Shengli ، وهو أحد أكبر الحقول في جمهورية الصين الشعبية، حيث اكتشف العلماء نوعا غير معروف سابقا من البكتيريا التي يمكنها أن تحلل النفط وتحوّل في الوقت نفسه مشتقاته المتحللة إلى غاز الميثان وهيدروكربونات غازية أخرى عند درجات حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية فوق الصفر. وقد أطلق العلماء على تلك الميكروبات تسمية Methanoliparia.

واكتشف العلماء عند الميكروبات أيضا ميزات فريدة أخرى، وعلى سبيل المثال، فإنها فضلت استخراج الطاقة من سلاسل طويلة للهيدروكربونات المشبعة، والتي لا قيمة لها في تكرير النفط. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنها أن تحلل الهيدروكربونات العطرية والحلقية، وهو أمر غير معقول لكل الميكروبات الأخرى "الآكلة للنفط".

وقد أظهر تحليل جينوم Methanoliparia أن هذه القدرة الفائقة على الأكل أتت بسبب أن البكتيريا تحلل الهيدروكربونات باستخدام سلسلة من الإنزيمات غير المعروفة سابقا.

ويأمل، لاسو بيريز وزملاؤه، أن تساعد التجارب الإضافية في تكييف الميكروبات لإنتاج نظائر بيولوجية للغاز الطبيعي واستخراج ما تبقى من الهيدروكربونات من حقول النفط المستنفدة.

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