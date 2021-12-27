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ما هي فوائد وضع الليمون والملح بجانب السرير؟

27 كانون أول / ديسمبر 2021 08:43

ما هي فوائد وضع الليمون والملح بجانب السرير؟
ما هي فوائد وضع الليمون والملح بجانب السرير؟

تعمل رائحة الليمون على تحسين المزاج وتسهيل الاستيقاظ في الصباح في أيام الشتاء المظلمة والباردة.

الليمون وعصيره مفيدان ليس فقط في الطعام، بل لهما أيضًا تأثير إيجابي على الجسم. بطريقة أخرى، على سبيل المثال، من المفيد وضع الليمون والملح بجانب السرير.

وجدت دراسة أجراها المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية أن رائحة الليمون تحسن الصحة النفسية، مما يجعل الاستيقاظ في الصباح في الشتاء أكثر راحة، حسب موقع "ميديك فوروم".

"توفر ثمار الحمضيات زيادة في مستويات السيروتونين، وبالتالي تسهم في تحسن الأحاسيس".

هذه الحيلة يمكن أن تعطي ليلة سعيدة للأشخاص الذين يعانون من احتقان الأنف ونزلات البرد. ضع شرائح الليمون في طبق صغير وأضف الملح، وضعه بجانب السرير. وجد الباحثون أن هذا العلاج له تأثير مضاد للجراثيم على الجيوب الأنفية ويدعم جهاز المناعة.

يمكن استخدام زيت الليمون بدلاً من الليمون. يمكن وضع قطعة من القماش والصوف القطني مبللة بالزيت ووضعها بجوار السرير.

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