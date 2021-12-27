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مضرب منذ 132 يوماً

الاحتلال يجمد أمر الاعتقال الإداري للأسير أبو هواش

27 كانون أول / ديسمبر 2021 08:51

الأسير هشام أبو هواش ..
الأسير هشام أبو هواش ..

الضفة المحتلة - الرأي:

أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، قراراً يقضي بتجميد أمر الاعتقال الاداري بحق الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يومًا.

وقال محامي نادي الأسير جواد بولس، إن الاحتلال أصدر قراراً بتجميد الاعتقال على أن يبقى الأسير أبو هواش في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.

وأكد بولس أن التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى.

وذكر أن أبو هواش سيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السجانين وفعلياً يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى.

وتتعمد إدارة سجون الاحتلال في كل مرة تقوم بنقل الأسير أبو هواش إعادته إلى السّجن، رغم حاجته الماسّة لمتابعة صحية حثيثة، ووفقًا للمحامي جواد بولس ففد أكّد في زيارته الأخيرة له أنّ هشام فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام.

وكانت هيئة الأسرى حذرت من خطر حقيقي على حياة الأسير أبو هواش جراء نقص كمية السوائل والأملاح في جسمه، إضافة لنقص حاد في وزنه والإعياء والإجهاد الشديدين، ولا يقوى على الحركة إلا من خلال كرسي متحرك، ويعاني من دوخان

وحذرت من خشية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة قد تؤدي لاستشهاده، أو إصابة جهازه العصبي بسبب تضرر وظائف أعضائه الحيوية، كالقلب والكبد والكلى والرئتين.

يذكر أن الأسير أبو هواش معتقل منذ تاريخ 27/10/2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق اعتقل عدة مرات.

 

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