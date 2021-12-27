الاحتلال يعتقل 14 مواطناً من الضفة

الضفة المحتلة - الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 14 مواطنا من الضفة، بينهم والدة أسيرين.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، وهم الشقيقان أيمن ومحمد علي سليمان اطبيش (43 و33 عاما)، من دورا، وخليل عواودة من إذنا، وموسى السويطي من بيت عوا.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: الشقيقان ناصر، وعبد الله عادل البرغوثي، من قرية دير أبو مشعل، وأنس صابر مفارجة من بلدة بيت لقيا.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر عثمان جمعة صلاح، من بلدة الخضر.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، والدة الأسيرين غيث وعمر جرادات، إضافة إلى محمد زياد جرادات، من بلدة سيلة الحارثية.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر قسّام حماد، ومحمد حماد، بعد أن داهمت منزليهما في مخيم قلنديا، وعمير عبد الفتاح حميدان من بلدة بدو.