ارتفاع عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" بالضفة إلى 35

رام الله – الرأي:

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في رام الله كمال الشخرة، ارتفاع عدد الاصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" بالضفة الغريبة المحتلة.

وذكر في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 35 حالة، وأن غالبية الإصابات من القادمين من الخارج.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس، عن تسجيلها أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، مؤكدةً أن خلية الأزمة الخاصة بجائحة كوفيد 19 وكافة لجانها الاستشارية والفنية تواصل انعقادها المستمر لمتابعة تطورات الحالة الوبائية.

كما حذرت من استمرار الاحتلال منع إدخال الأدوية والأجهزة الطبية والتي أشارت إلى أنها بأمس الحالة لها لمواجهة الوباء ومعالجة المرضى.