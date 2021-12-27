الاحتلال يهدم 10 منشآت تجارية في حزما شمال شرق القدس

القدس المحتلة - الرأي:

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 10 منشآت تجارية في بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن آليات الاحتلال هدمت المنشآت التجارية، بحجة أن المنطقة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وذكرت أن 7 من هذه المنشآت تستخدم كورش لتصليح المركبات، تعود لسائد عودة الخطيب، وهو نائب رئيس بلدية حزما، والثلاث الباقية تعود للمواطنين مصطفى الخطيب، وسعيد قاسم الخطيب، وغالب صلاح الدين.

يذكر أن قوات الاحتلال قامت بإتلاف كافة المعدات والبضائع الموجودة داخل هذه المنشآت، أثناء عملية الهدم.

وحسب ما أفاد به المتضررون، تقدر الخسائر بآلاف الشواقل، وذلك ضمن حملة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أهالي البلدة.

وأضافوا أن قوات الاحتلال تواصل نصب حاجز عسكري على دوار الشهيد "عريبة" على الشارع الرئيسي للبلدة، واغلاق بوابة "طبلاس" عند المدخل الجنوبي للبلدة، للأسبوع الثالث على التوالي.