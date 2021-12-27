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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

27 كانون أول / ديسمبر 2021 11:23

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد اليهودية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وأوضحت أن المقتحمين تلقوا شروحات عن أسطورة "الهيكل المزعوم"، وشرطة الاحتلال تولت حراستهم من خلال نشر عناصرها والقوات الخاصة المدججة بالسلاح في باحات الأقصى.

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.

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