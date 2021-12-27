الزراعة تتابع استيراد تقاوي البطاطا من الخارج للموسم 2022

غزة- الرأي

نفذت دائرة الحجر الزراعي التابعة للادارة العامة لوقاة النبات بوزارة الزراعة، عدة جولات فحص ومعاينة على الشحنات الواردة من تقاوي البطاطا ضمن لجنة مكلفة لمتابعة هذا الأمر.



وتهدف تلك الجولات للتأكد من سلامة وجودة الشحنات الواردة ومطابقتها للمواصفات ومعايير الجودة من خلال الفحص الظاهري والمخبري، والتأكد من الكمية الواردة ومن ثم يتم الإفراج عن الشحنة للتداول في أسواق قطاع غزه بعد صدور وسلامة نتائج الفحص المخبري للعينات الواردة.



وتستمر هذه الجولات طيلة فترة استيراد تقاوي البطاطا لضمان صحة وسلامة التقاوي و جودتها.



يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ضبط جودة كافة المدخلات الزراعية الواردة للقطاع.