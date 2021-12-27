وكالة الرأي الفلسطينية العمل تعقد لقاءً المناقشة الخطة الاستراتيجية للأعوام 2022/2024م وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تنظم وقفة تضامنية نصرةً للأسرى وكالة الرأي الفلسطينية محيسن يؤكد أهمية الفنون لإيصال القضية الفلسطينية للعالم وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم يستقبل وفد الشؤون القانونية لمدير عام الشرطة وكالة الرأي الفلسطينية استمرار تسوية الأراضي المخصصة لإقامة المدن المصرية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية 13 عاماً على العدوان.. جبهة داخلية صلبة وأجهزة أمنية مُتطورة وكالة الرأي الفلسطينية رابطة علماء فلسطين تبدأ سلسلة لقاءات "الحوادث المرورية بين الشريعة والقانون" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتابع استيراد تقاوي البطاطا من الخارج للموسم 2022 وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنفذ جولة ميدانية على مزارعي الدفيئات
أخبار » الأخبار الحكومية

بشأن العدوان الأخير

العدل: نثمن قرار الجمعية العامة الرافض لطلب إلغاء اعتماد ميزانية لجنة تقصي الحقائق

27 كانون أول / ديسمبر 2021 04:24

وزارة العدل
وزارة العدل

غزة- الرأي:

ثمنت وزارة العدل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرافض للطلب الإسرائيلي بإلغاء اعتماد ميزانية لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بعد العدوان الحربي الواسع الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي في أيار/مايو 2021، حيث رفضت 125 دولة المقترح الإسرائيلي الذي لم ينل سوى تأييد 8 أصوات بينها إسرائيل والولايات المتحدة.

ودعت الوزارة لتفعيل دور مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، وتعزيز طواقم وفودها لتقصي الحقائق في الجرائم التي يمارسها الاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفعيل آليات الملاحقة القانونية السريعة لدى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة قادة الاحتلال وجنوده على الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

ورأت وزارة العدل أن هذا الإجماع الدولي على دعم عمل لجنة تقصي الحقائق هو انتصار لمبادئ العدالة، وللحق الفلسطيني؛ متمنية أن يكون هذا القرار بداية للسعي الحثيث لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، والاستجابة السريعة والفعالة للتصدي لجسامة وخطورة الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وبشكل خاص في قطاع غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قسم الصحافة بالإسلامية يُنظم ورشة عمل حول مواجهة التهديدات السيبرانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟