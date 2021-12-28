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لتهنئته بالمنصب الجديد

الحتة يستقبل وفودا من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني

28 كانون أول / ديسمبر 2021 07:56

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غزة- الرأي:

استقبل وكيل وزارة العدل المستشار أحمد عمر الحتة وفودا من ممثلين عن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.

وضمت أكاديمية إرادة للتنمية البشرية فرع فلسطين، والوكيل الأسبق لوزارة العدل المستشار عمر البرش، ووفد من نقابة المحامين الشرعيين برئاسة المستشار أيمن أبو عيشة، والإدارة العامة للشرطة النسائية ممثل بمدير الإدارة د. ناريمين عدوان، ووفد من جمعية مخاتير فلسطين، ووفد من نقابة مستوردي المركبات، ونقابة المدربين الفلسطينيين، مُهنّئين سيادته بتوليه المنصب الجديد.

وثمّن المستشار الحتة هذه الزيارات المقدّرة، وأشاد بجهود المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة المتميزة التي تقدمها لشعبنا، معبراً عن اعتزازه بهذه المؤسسات، ومؤكداً على الرسالة السامية المنوطة بالمؤسسات المختلفة، ودورها الفاعل؛ ببناء وإرفاد الجهات الحكومية، والمجتمعية كافة، بالخبرات التي تخدم مجتمعنا الفلسطيني.
 

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