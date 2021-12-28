الطقس: أجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه ألليلة يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا نسبياً الى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة في ساعات المساء والليل، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا نسبياً الى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط إمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة المقبل يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو باردا نسبياً إلى بارد نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط إمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.