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الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا بالضفة

28 كانون أول / ديسمبر 2021 08:24

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وهم: سليمان جودت بحر، وسعيد العلامي، والأسير المحرر عمار أبو ماريا.

وأضاف المكتب، أن القوات اعتقلت الأسير المحرر مصطفى الدشت، وأحمد الطوخي من مخيم الأمعري برام الله.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من طوباس، وهم: عمران وعلاء مسلماني، وأدهم دراغمة، والمحرر عزت الأقطش من بلدة بيتا جنوب نابلس، وجابر أحمد عودة، وشادي محمود جرار من قلقيلية.

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