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استمرار تدريبات "الركن الشديد 2" لليوم الثالث

28 كانون أول / ديسمبر 2021 09:22

غزة - الرأي

تستمر فعاليات التدريب المشترك لفصائل المقاومة "الركن الشديد 2" لليوم الثالث على التوالي في مواقع وميادين التدريب بمشاركة كافة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقالت الغرفة المشتركة في بيان له في وقت سابق: "إن التدريب المشترك سيشهد العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار".

وذكرت أن التدريبات ستختتم بمناورة "الركن الشديد 2" العسكرية المشتركة والتي تهدف لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لفصائل المقاومة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات.

وأكدت أن "المقاومة ستبقى بعون الله الركن الشديد لشعبنا ومقدساتنا".

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