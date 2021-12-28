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الكنيست يصادق على قانونين لقمع الأسرى واحتجاجات الداخل

28 كانون أول / ديسمبر 2021 10:46

الكنيست
الكنيست

القدس المحتلة - الرأي

صادقت الهيئة العامة للكنيست، فجر اليوم الثلاثاء، على قانونين طرحتهما حكومة الاحتلال الإسرائيلي يقضيان بمشاركة قوات الجيش إلى جانب الشرطة بقمع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والمظاهرات الاحتجاجية بالداخل المحتل.  

وأيد القانونين 56 عضو كنيست، بينهم أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة، وعارضه 54 عضو كنيست، وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صوتت على القانونين، في 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وأيدت القائمة الموحدة القانونين في حينه أيضًا.

ويقضي القانون المتعلق بالسجون بتمديد أمر الطوارئ بتعزيز سجون الاحتلال بالجنود لمدة سنة، بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين.

ويتيح القانون الثاني للجيش إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل "أهداف أمنية قومية".

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