7 وفيات و296 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء، عن وفاة 7 مصابين وتسجيل 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين وصل وكالة "صفا"، أنه تم إجراء 6105 فحصًا مخبريًا، وأن 286 مصابًا تعافوا من الفيروس.

ورصد التقرير الوبائي تسجيل 3 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالة في مدينة بيت لحم، وحالة في جنين، وحالة في طوباس، وحالة في رام الله والبيرة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 115 مريضاً، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 42، طوباس 11، جنين 23، الخليل 39، سلفيت 6، رام الله والبيرة 34، طولكرم 8، نابلس 21، ضواحي القدس 4، قلقيلية 1، أريحا 4، قطاع غزة 103".

وفيما يخص التعافي، أوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2%،فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وبيّنت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 68، طوباس 19، جنين 28، الخليل 46، سلفيت 2، رام الله والبيرة 28، طولكرم 2، نابلس 7، ضواحي القدس 4، قلقيلية 0، أريحا 2، قطاع غزة 80".