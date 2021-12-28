"علماء فلسطين" والمرور تبدآن سلسلة لقاءات جماهيرية

غزة – الرأي:

بدأت رابطة علماء فلسطين والإدارة العامة للمرور والنجدة والدائرة الدعوية في محافظة رفح سلسلة لقاءات جماهيرية بعنوان: "الحوادث المرورية بين الشريعة والقانون"، حيث تم تنظيم اللقاء الأول في مسجد الأبرار بمحافظة رفح وسط حضور حاشد من المصلين.

وألقى عضو الرابطة د. ياسر فوجو، كلمة أشار فيها إلى تداعيات حوادث السير من ناحية شرعية، والحكم الشرعي فيمن يتهاون بإجراءات الوقاية والسلامة المرورية، وأكد على الوجوب الشرعي للالتزام بقوانين السير المعمول بها، وشدد على تطبيق عقوبات قانون المرور وذلك حفاظاً على النفس البشرية.

بدوره، تحدث النقيب بشرطة المرور بمحافظة رفح، أكرم أبو عمير عن إهمال بعض المواطنين في الحالات المرورية، وأشار إلى أكثر أسباب الحوادث، وتطرق إلى طرق الوقاية منها.

واستعرض "أبو عمير" العديد من الاحصاءات التي توجب وقفة جادة يشترك بها المجتمع كافة، وأشار في ختام كلمته إلى ضرورة التوعية المرورية، والعبور الآمن للطريق والصعود والنزول الآمن من المركبات وتوضيح السلوكيات الخاطئة التي تسبب الحوادث.

وفي نهاية اللقاء فتح باب النقاش للحاضرين لطرح بعض الاستفسارات والتساؤلات، وتمت الإجابة على تساؤلاتهم، وطالبوا بعقد المزيد من هذه اللقاءات ولكافة شرائح المجتمع.

من جانبه، أكد د. محمد سالم رئيس دائرة الوعظ والإرشاد برابطة علماء فلسطين على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والأهلية للحد من حوادث الطرق.

وشكر "سالم" استجابة شرطة المرور والدائرة الدعوية العامة للمشاركة في تنفيذ هذه السلسلة التي ابتدئت في محافظة رفح، وستستكمل في باقي محافظات قطاع غزة