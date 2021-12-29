وكالة الرأي الفلسطينية وفد من حماس يهنّئ المسيحيين بأعياد الميلاد وكالة الرأي الفلسطينية الأسير المضرب "أبو هواش" يلتقي بأسرته لأول مرة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بالضفة تسجل إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تدعو لعدم التعامل مع "التسويق الشبكي أو الهرمي" وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية "المدهون": سنحقق الردع برسم سياسات عقابية مشددة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُركب بوابة إلكترونية في شارع العين بـ"سلوان" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتلع عشرات أشجار الزيتون غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية "علماء فلسطين" والمرور تبدآن سلسلة لقاءات جماهيرية
أخبار » الأخبار العبرية

غانتس يلتقي عباس في منزله قرب "تل أبيب"

29 كانون أول / ديسمبر 2021 08:19

عباس وغانتس
عباس وغانتس

القدس المحتلة - الرأي

التقى وزير جش الاحتلال بيني غانتس، مساء أمس الثلاثاء، رئيس السلطة محمود عباس في منزله في روش هاعين قرب "تل أبيب".

 وقال مكتب غانتس في تصريح مقتضب:" استضاف وزير الجيش بني غانتس الليلة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في منزله في روش هاعين، ناقش الاثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية، استمر الاجتماع قرابة ساعتين ونصف، أبلغ غانتس رئيس السلطة أنه ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، وأكد الوزير على الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة ماجد فرج ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ حضرا لقاء عباس -غانتس وقد تبادل الطرفان الهدايا.

 من جانبه قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ عبر صفحته على تويتر: "التقى مساء اليوم الرئيس محمود عباس بالوزير بني جانتس، حيث تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قسم الصحافة بالإسلامية يُنظم ورشة عمل حول مواجهة التهديدات السيبرانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟