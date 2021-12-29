غانتس يلتقي عباس في منزله قرب "تل أبيب"

القدس المحتلة - الرأي

التقى وزير جش الاحتلال بيني غانتس، مساء أمس الثلاثاء، رئيس السلطة محمود عباس في منزله في روش هاعين قرب "تل أبيب".

وقال مكتب غانتس في تصريح مقتضب:" استضاف وزير الجيش بني غانتس الليلة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في منزله في روش هاعين، ناقش الاثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية، استمر الاجتماع قرابة ساعتين ونصف، أبلغ غانتس رئيس السلطة أنه ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، وأكد الوزير على الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة ماجد فرج ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ حضرا لقاء عباس -غانتس وقد تبادل الطرفان الهدايا.

من جانبه قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ عبر صفحته على تويتر: "التقى مساء اليوم الرئيس محمود عباس بالوزير بني جانتس، حيث تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية".