الطقس: أجواء باردة وتوقعات بسقوط أمطار

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو بارداً في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهاراً، وشديد البرودة ليلاً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً على بعض المناطق خاصة في ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الخميس، غائماً جزئياً الى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو بارداً في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهاراً، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو يوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهاراً وشديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.