الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضفة

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر يونس الحروب من بلدة خاراس شمال الخليل؛ كما داهمت منزل الأسير المحرر رامي زيدان الكسار في البلدة وسلمته بلاغ استدعاء لمقابلة مخابراتها.

وأضاف المكتب، أن القوات اعتقلت الشاب عدي أبو يابس من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم؛ فيما تم اعتقال الشاب إسلام بلبيسي من بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ماهر عيسى عوض من ذوي الاحتياجات الخاصة من تجمع الطوبا شرق يطا جنوب الخليل.