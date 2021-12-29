حماس: "الركن الشديد 2" تعكس شراكة وتنسيق عالِ بين أذرع المقاومة

غزة - الرأي

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن ‏المناورة التي تنفذها الغرفة المشتركة "الركن الشديد 2” في قطاع غزة تعكس حجم الشراكة وحالة التنسيق العالي بين الأذرع العسكرية للمقاومة، وأن عملها وفق القرار الوطني المشترك.

وذكر الناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع في تصريح وصل وكالة "الرأي" الأربعاء، أن المناورة تؤكد قدرة الأذرع العسكرية للمقاومة وجاهزيتها على مواجهة أي عدوان محتمل على شعبنا وحمايته في ‎القدس والضفة وداخل السجون.

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة، أعلنت الأحد الماضي، عن انطلاق فعاليات التدريب المشترك لفصائل المقاومة (الركن الشديد 2)، والتي ستستمر لعدة أيام في مواقع وميادين التدريب.

وأشارت إلى أن التدريب المشترك سيشهد العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة "ولتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار".