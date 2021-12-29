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الاحتلال يهدم منزلين في القدس

29 كانون أول / ديسمبر 2021 01:11

القدس المحتلة- الرأي

هدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء منزلين في جبل المكبر وبلدة سلوان بالقدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصر المنزل قبل هدمه الذي تبلغ مساحته 80 مترًا مربعًا، بشكل مفاجئ على الرغم من إبلاغ بلدية الاحتلال لمحامي عائلة بشير قرارها تأجيل قرار الهدم لستة أشهر.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال اليوم في حي بشير خلال تنفيذ عملية الهدم، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت والأعيرة المطاطية بكثافة صوبهم وعائلة بشير.

واعتدت قوات الاحتلال على صاحب المنزل محمد بشير بالضرب، وأصيب بقنبلة صوت في صدره.

كما أصيب عدد من سكان الحي بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، و4 شبان بالأعيرة المطاطية أثناء المواجهات التي استمرت بعد الانتهاء من هدم المنزل.

في ذات السياق، هدمت جرافات بلدية الاحتلال اليوم منزل المقدسي باسل جلاجل في حي البستان ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وكانت جرافات بلدية الاحتلال هدمت قبل يومين بناية سكنية مكونة من 3 طوابق يعيش فيها 23 فردًا في قرية العيسوية، و10 محلات تجارية في بلدة حزما بالقدس المحتلة.

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