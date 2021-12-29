فقدان 8 فلسطينيين إثر غرق قارب في بحر "إيجة"

فلسطين المحتلة - الرأي

فُقِد 8 فلسطينيين في حادثة غرق المركب في بحر إيجة، على الحدود اليونانية التركية، حيث تجري أعمال التحقق من مصيرهم، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان لها الأربعاء، إنها تتابع مع السفارة لدى اليونان تفاصيل حادثة غرق المركب قبالة جزيرة باروس، حيث تأكَّد وجود 8 فلسطينيين بين المفقودين.

وعبرت عن أملها في الوصول إلى مزيد من المعلومات التفصيلية والدقيقة بشأن مصير الفلسطينيين الثمانية في الأيام القليلة القادمة.

وبينت أنه وفقاً للمعلومات الأولية المتوفرة فإن ما يزيد عن 60 شخصاً كانوا على متن هذا المركب وهم يحاولون الوصول إلى الدول الأوروبية بحثاً عن حياة أفضل، حيث تم انتشال 40 شخصاً وهم أحياء، وغرق 20 آخرين.