كلية مجتمع الأقصى تعقد ورشة تدريبية مع عمادة التخطيط والتطوير

غزة-الرأي

عقدت كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة ورشة تدريبية مع عمادة التخطيط والتطوير وضمان الجودة لكافة رؤساء الأقسام لتطوير جودة الأداء لديهم بعنوان نشر مفاهيم الجودة الشاملة والتخطيط الاستراتيجي في جامعة الأقصى، بحضور د. عبد الناصر ريان عميد الكلية، ود. محمد راضي عميد إدارة التخطيط والتطوير وضمان الجودة

بدوره، أكد د. محمد راضي عميد التخطيط والتطوير وضمان الجودة في جامعة الأقصى إن التطوير والجودة والتخطيط عملية لا تنتهي ومستمرة في التحسين والتجويد مع الأخذ بالاعتبار الظروف والمتغيرات المحيطة، لتواصل الجامعة تحقيق أهدافها بتعاون طلبتها وموظفيها لبناء مجتمع واعٍ قادر على العطاء والاستمرار.

وبين د. راضي سعي عمادته إلى تطوير العمل والأداء الأكاديمي والإداري في الجامعة، ووضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية التي من شأنها ضمان تطوير جودة الأداء في مكونات الجامعة كافة، بالإضافة إلى عمليات التقييم المستمرة للبرامج الأكاديمية وتنفيذ عملية التقييم المؤسسي والمساهمة في وضع الأدلة والهيكليات الخاصة بالجامعة.

من جهته، تحدث د. اشرف الحناوي المهام المنوطة بمساعدي عميد الكلية، وبرؤساء الأقسام ومساعديهم، وفق معايير الجودة الشاملة، والخطة الاستراتيجية المعتمدة للجامعة.

وأوضح د.الحناوي معايير ضبط الجودة في الكلية ووضمان الجودة التي تستهدف التحقق من تنفيذ كافة الإجراءات ، ومعاير الجودة الخاصة بالطلبة والبرامج الأكاديمية. من ناحيتها ، تحدثت ا. نسرين سمارة عن أنواع التخطيط ، وأهميته ، والخطة التشعيلية وأهميتها وأهدافها ومواصفاتها وطريقة إعدادها، بالإضافة إلى متطلبات تقرير الإنجاز السنوي وآلية كتابته وشرحت ا. سمارة كيفية إعداد الخطة التشغيلية المنبثقة من الخطة الاستراتيجية، وفق متطلبات قياس ومؤشرات الأداء، مع التأكيد على ضرورة اتباع الخطوات الإدارية الصحيحة لانجازها في الوقت المحدد بما يخدم ارتقاء الكلية.

بدوره، شكر د. عبد الناصر ريان عميد الكلية عمادة التخطيط والتطوير وضمان الجودة على هذه الورشة التدريبية التي تهدف لتطوير مهارات رؤساء الأقسام ومساعديهم بما يخدم تطوير الكلية.