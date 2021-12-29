"علماء فلسطين" تلتقي لجان الإصلاح شمال قطاع غزة

غزة – الرأي:

نظمت رابطة علماء فلسطين زيارة تفقدية لرؤساء وأعضاء لجان الإصلاح في منطقة شمال قطاع غزة، ممثلة برئيسها أ. د. نسيم ياسين، ونائبها النائب د. سالم سلامة، ورئيس دائرة الإصلاح أ. د. ماهر الحولي، ورئيس الدائرة العلمية د. يوسف الشرافي.

وتأتي الزيارات ضمن حملة تواصلية بدأتها الرابطة مع كافة لجان الإصلاح في قطاع غزة للاطمئنان على سير العمل في المناطق.

وكان في استقبالهم مسؤول لجان الإصلاح في منطقة شمال قطاع غزة أ. عبد الرحمن تمراز، ورؤساء وأعضاء لجان الإصلاح في شمال قطاع غزة.

وتحدث أ. د. نسيم ياسين عن الدور المتواصل الذي تبذله لجان الإصلاح في منطقة شمال قطاع غزة لتحقيق السلم المجتمعي، والتخفيف عن كاهل القضاء والمراكز الشرطية، ووعد لجان الإصلاح بالعمل بكل ما أمكن من أجل الارتقاء بدعمهم.

بدوره أكد النائب د. سالم سلامة أن هناك إقبال بشكل كبير على مقرات لجان الإصلاح التابعة للرابطة، ولجوء الناس للتحكيم الشرعي، وهذا يدل على ثقة الناس العالية في رابطة علماء فلسطين ولجانها المنتشرة في كافة محافظات قطاع غزة.

في ذات السياق، شكر أ. د. ماهر الحولي رجال الإصلاح وما يقومون به من جهود جبارة لإصلاح ذات البين، كما أكد أن دائرة الإصلاح بصدد عقد العديد من الدورات التدريبية من أجل صقل مهارات رجال الإصلاح، والارتقاء بهم من أجل تحقيق أفضل النتائج أمناً واستقراراً في المجتمع.

من ناحيته، أكد د. يوسف الشرافي على أجر المصلحين والكاظمين الغيط والعافين عن الناس من خلال القرآن والسنة، وأكد على المهمة العظيمة والمشقة الكبيرة التي يحتملها رجال الإصلاح من أجل إصلاح ما فسد بين الناس، كما أكد لرجال الإصلاح على أهمية إخلاص النية لله تعالى، وكذلك أن يمثل المصلح القدوة ورجل الموقف.

وقد فتح باب النقاش لرجال الإصلاح لطرح بعض المداخلات والملاحظات والتساؤلات، وتمت الإجابة على تساؤلاتهم.

وفي نهاية اللقاء تم توزيع شهادات شكر وتقدير لكافة رؤساء وأعضاء لجان الإصلاح في المنطقة، تقديراً لهم على ما يبذلونه من جهود متواصلة.