الطقس: فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً في المناطق الجبلية إلى بارد نسبي في بقية المناطق نهاراً، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غدٍ الجمعة غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وفي ساعات المساء والليل يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن تتأثر البلاد يوم السبت المقبل بمنخفض جوي، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو بارداً في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهاراً وشديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم الأحد المقبل لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام بحدود 2-3 درجات مئوية حيث يستمر الجو بارداً نهاراً وشديدة البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.