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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

30 كانون أول / ديسمبر 2021 08:15

رام الله - الرأي

تصرف العملات اليوم مقابل الشيقل:

الدولار: 3.12 شيقل

الدينار: 4.40 شيقل

اليورو: 3.54 شيقل

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