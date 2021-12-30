أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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30 كانون أول / ديسمبر 2021 08:15
رام الله - الرأي
تصرف العملات اليوم مقابل الشيقل:
الدولار: 3.12 شيقل
الدينار: 4.40 شيقل
اليورو: 3.54 شيقل
كلية مجتمع الأقصى تعقد ورشة تدريبية مع عمادة التخطيط والتطوير
08:22الصحة العالمية تحذر من "تسونامي" إصابات بسبب "دلتا" و"أوميكرون"
08:12الاحتلال يعتقل 25 مواطنًا من بلدة حزما بالقدس
08:183 إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال بمخيم قلنديا
08:08الطقس: فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة
08:15أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم
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