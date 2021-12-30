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خبيرة تغذية تكشف نتائج التخلي عن تناول الخبز

30 كانون أول / ديسمبر 2021 08:31

خبيرة تغذية تكشف نتائج التخلي عن تناول الخبز
خبيرة تغذية تكشف نتائج التخلي عن تناول الخبز

أعلنت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الخبز يوميا، يؤثر في عملية الهضم وزيادة الوزن.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى المشكلات التي يمكن تجنبها بالتخلي عن أكل الخبز نهائيا أو التقليل من الكمية التي نتناولها.

ووفقا لها، تحتوي 100 غرام من الخبز على 250-300 سعرة حرارية، وأن مؤشر نسبة السكر في خبز دقيق القمح هو 85-90 .

وتقول، "عندما نأكل الخبز الأبيض، يزداد إفراز الأنسولين بصورة حادة، لأن مستوى السكر في الدم يرتفع بصورة مفاجئة، وبنفس الطريقة ينخفض بعد قليل، ما يجعل الشخص يشعر بالجوع. أي أن الخبز الأبيض بصورة غير مباشرة يسبب زيادة في الوزن لأنه يحفز الشهية. فإذا كان الشخص يأكل كثيرا ويتحرك قليلا فمن الأفضل له استبعاد الخبز تماما من نظامه الغذائي".

وتضيف الخبيرة، يحتوي خبز الحبوب الكاملة على نسبة عالية من الألياف الغذائية، لذلك عند تناول كمية كبيرة منه يسبب الانتفاخ وتكون الغازات. ولكن عند تناوله باعتدال فإنه يحسن عملية الهضم.

وتقول، "الخبز الأبيض من دقيق القمح يمكن أن يسبب الإمساك خاصة لدى كبار السن. ومن الأفضل التخلي عن تناوله في حالة وجود مشكلات في عمل الأمعاء"

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