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وفاة واحدة و124 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

30 كانون أول / ديسمبر 2021 11:00

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و124 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1510 فحوصات مخبرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 115 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 190292 إصابة بينها 1592 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 187001 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1699.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 72 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 48.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 543211 شخصًا.

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