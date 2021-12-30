"النخالة": استشهاد "أبو هواش" سيُقابل برد باعتباره اغتيالاً

غزة – الرأي:

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، أن استشهاد الأسير المضرب هشام أبو هواش داخل سجون الاحتلال، سيُعتبر عملية اغتيال قام بها الاحتلال مع سبق الإصرار.

وقال النخالة في تصريح مقتضب له الخميس: "في حال تم ذلك سنتعامل مع الأمر وفقاً لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال.. ولله الأمر من قبل ومن بعد".

يذكر أن الأسير هشام أبو هواش (40 عاماً) من بلدة دورا جنوبي الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 136 على التوالي ضد اعتقاله الإداري، ويواجه وضعاً صحياً حرجاً.

و"أبو هواش" معتقل منذ أواخر أكتوبر لعام 2020، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقاً حيث بلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات منها 52 شهراً رهن الاعتقال الإداري.