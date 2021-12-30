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ارتفاع عدد أسرى المؤبدات بسجون الاحتلال إلى (547)

30 كانون أول / ديسمبر 2021 04:48

صورة رمزية
صورة رمزية

غزة – الرأي:

ارتفع عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى (547) أسيراً.

وأفاد نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس، بأن محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في "عوفر" أصدرت أمس حكما بالسجن المؤبد و15 عاماً، وغرامة مالية بقيمة مليون شيقل ونصف، بحق الأسير يوسف سعيد زهور (24 عاما) من بلدة بيت كاحل في الخليل.

وذكر النادي أن الأسير "زهور" هو ثالث أسير يصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، إضافة إلى الأسيرين قاسم عصافرة ونصير عصافرة، علما أنهم معتقلون منذ آب/ أغسطس عام 2019.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت منازلهم في نهاية عام 2019، في إطار سياسة العقاب الجماعي.

يذكر أن الأسير عبد الله البرغوثي يواجه أعلى حكم من بين الأسرى الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة، بـ(67) مؤبدا.

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