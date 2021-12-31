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أخبار » الأسرة و المجتمع

نصائح للحفاظ على صحتك مع نزلة البرد

31 كانون أول / ديسمبر 2021 08:27

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عند التعرض للتقلبات الشديدة في الطقس، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة،  ولذا بعد تحذير هيئة الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة، وبرودة الطقس الشديدة، يجب التعرف على أفضل الطرق الصحية للحفاظ على مناعتك خلال تقلبات الطقس الشديدة، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "covonia".

أوضح التقرير، أن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا بشكل عام، وبشكل خاص عند التعرض للتقلبات في الطقس،  ويرجع السبب لضعف الجهاز المناعي لديهم، ولذا يجب  تجنب النزول للشارع خلال تحذيرات هيئة الأرصاد تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية.

وأضاف التقرير، أنه في حالة الإصابة بنزلات البرد الشديدة خلال فترة تقلبات الطقس، يجب على الشخص المصاب سواء كان كبيرا في السن أو صغيرا توخى الحذر، واتبع هذه النصائح:

-الراحة الجسدية تعد من أبرز النصائح، لأن أعراض نزلات البرد الشديدة  تكون ألما في الجسم، ورشح وكحة، ولذا يجب أخذ قسط  كافي من الراحة تجنبا للتعرض لأي مضاعفات.

-يمكنك أخذ أقراص من أدوية الحساسية الغنية بمادة الهيستامين لأنها تساعد  في تخفيف أعراض نزلات البرد  مثل العطس وسيلان الأنف.

-الإكثار من تناول السوائل الدافئة يعد خيارا جيدة للتخلص من أعراض البرد الشديدة.

-الغرغرة بالمياه المالحة الدافئة يساعد في تخفيف التهاب الحلق.

-الاهتمام بالتغذية الجيدة يعد خيارا جيدا لتقوية الجهاز المناعي والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية.

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